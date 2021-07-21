Российский бизнесмен предложил приватизировать лес

В стране становится все меньше качественной древесины

Российским инвесторам следует позволить приватизировать 2–3% от лесной территории страны, чтобы получить возможность интенсивно заниматься выращиванием леса, заявил гендиректор крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич.

Он подчеркнул, что уже сейчас на Дальнем Востоке становится все меньше качественной древесины, а новый ее прирост ожидается через 80-120 лет. Лашкевич предложил действовать по примеру Новой Зеландии и выделить инвесторам лесные территории, где с учетом плодородия и подбора породного состава можно будет достичь необходимого прироста деловой древесины.

"Я не буду этим заниматься, потому что это убьет мою операционную экономику, а инвестиционную модель невозможно построить без прав на землю или хотя бы насаждения. Нужны инвестиции порядка пяти тысяч долларов на гектар, пока лес не начнет уже сам расти", - подчеркнул специалист.

Он выразил уверенность, что для приватизации нужно подготовить участки с наилучшими климатическими условиями, а затем дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов, передает РБК.

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