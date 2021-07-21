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Сергунина: Обучающая программа проекта "Бизнес-уик-энд" стартует в Москве 1 августа

10:06
  • среда
  • 21 июля 2021

Регистрация открыта до 28 июля

В Москве с 1 августа стартует новая обучающая программа проекта "Бизнес-уик-энд" - отраслевой акселератор. Он станет завершающим этапом для тех, кто уже прошел преакселерацию и акселерацию проекта. Присоединиться также могут молодые предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет, у которых уже есть свой бизнес, наработанная база клиентов и продажи", - говорится в сообщении.

"Новая программа "Бизнес-уик-энда" - самая продолжительная за всю историю проекта: обучение продлится 22 недели. Ожидается, что отраслевой акселератор пройдут не менее 800 человек. Своими навыками и знаниями с участниками поделятся эксперты мирового уровня, включая предпринимателей с международным опытом, венчурных инвесторов и экспертов школ МВА", - сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Регистрация открыта до 28 июля на сайте.

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