Стали известны подробности о подземной тюрьме в Ленобласти

Хозяин участка никогда на нем не был

Следственный комитет рассказал, кому принадлежит земля, на которой обнаружили подземную тюрьму.

Старший помощник руководителя СУСК по Ленинградской области Мария Добрынина сообщила РИА Новости, что участок принадлежит жителю Санкт-Петербурга, который ранее никогда туда не приезжал.

"На участке ранее никогда не был, какие-либо строительные работы на нем не проводил, а право собственности на него оформил по просьбе своего знакомого, который, в свою очередь, выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад", - объяснила она.

Добрынина отметила, что в подземной тюрьме не держали пленников. Это доказали более 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. "По результатам экспертиз следов пребывания людей в указанном подвале не обнаружено", - сообщила она.

В СКР отметили, что связан с одним уголовным делом об убийстве мужчины на трассе Сортавала — Санкт-Петербург. Скорее всего, речь идет об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии, пишет РЕНТВ. Следователи выяснили, что в предпринимателя стреляли из автомобиля, который после преступления последовал к нежилому дому во Всеволожском районе.

"Территория, на которой находилось это строение, была огорожена металлическим забором. В ходе осмотра было установлено, что дом нежилой, в нем отсутствовали предметы обихода, а также необходимая для проживания мебель. Под строением был обнаружен подвал, состоящий из трех отдельных помещений, оснащенных металлическими дверьми", - подчеркнула Добрынина.

Ранее издание 47news рассказало о подземной тюрьме во Всеволожском районе Ленинградской области, замаскированную под дачный домик. Внутри бункера находились двухъярусные кровати, а камеры закрывались на замки, аналогичные тем, что находятся в СИЗО "Кресты". Также на участке журналисты обнаружили баню с лазом, ведущим к печи размером с человека.

Ряд СМИ написали, что участок принадлежал бывшему сотруднику ФСИН Ренату Алимзанову. Он ушел на пенсию в звании капитана с должности начальника оперчасти Следственного изолятора №4. в 2018 году Алимзанов скончался.

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