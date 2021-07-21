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Стали известны подробности о подземной тюрьме в Ленобласти

10:36
  • среда
  • 21 июля 2021

Хозяин участка никогда на нем не был

Следственный комитет рассказал, кому принадлежит земля, на которой обнаружили подземную тюрьму.
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Старший помощник руководителя СУСК по Ленинградской области Мария Добрынина сообщила РИА Новости, что участок принадлежит жителю Санкт-Петербурга, который ранее никогда туда не приезжал.

"На участке ранее никогда не был, какие-либо строительные работы на нем не проводил, а право собственности на него оформил по просьбе своего знакомого, который, в свою очередь, выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад", - объяснила она.

Добрынина отметила, что в подземной тюрьме не держали пленников. Это доказали более 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. "По результатам экспертиз следов пребывания людей в указанном подвале не обнаружено", - сообщила она.

В СКР отметили, что связан с одним уголовным делом об убийстве мужчины на трассе Сортавала — Санкт-Петербург. Скорее всего, речь идет об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии, пишет РЕНТВ. Следователи выяснили, что в предпринимателя стреляли из автомобиля, который после преступления последовал к нежилому дому во Всеволожском районе.

"Территория, на которой находилось это строение, была огорожена металлическим забором. В ходе осмотра было установлено, что дом нежилой, в нем отсутствовали предметы обихода, а также необходимая для проживания мебель. Под строением был обнаружен подвал, состоящий из трех отдельных помещений, оснащенных металлическими дверьми", - подчеркнула Добрынина.

Ранее издание 47news рассказало о подземной тюрьме во Всеволожском районе Ленинградской области, замаскированную под дачный домик. Внутри бункера находились двухъярусные кровати, а камеры закрывались на замки, аналогичные тем, что находятся в СИЗО "Кресты". Также на участке журналисты обнаружили баню с лазом, ведущим к печи размером с человека.

Ряд СМИ написали, что участок принадлежал бывшему сотруднику ФСИН Ренату Алимзанову. Он ушел на пенсию в звании капитана с должности начальника оперчасти Следственного изолятора №4. в 2018 году Алимзанов скончался.

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