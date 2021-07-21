Врач развеяла популярные мифы о витаминах

Не нужно "наедаться" ими впрок

Витамины в большом количестве могут представлять опасность для здоровья, а потому принимать их следует умеренно и с пониманием принципа действия. О том, как оздоровиться, а не навредить, рассказала завотделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина.

Врач подчеркнула, что по мнению многих витамины можно принимать в неограниченных количествах. На деле же такой подход может привести к гипервитаминозу. Лучше всего пить дополнительные таблетки в связи с недомоганием или после консультации со специалистом. К примеру, переизбыток витамина D может стать причиной интоксикации.

Беременным подходить к приему витаминов следует с особой осторожностью, поскольку они могут навредить ребенку, а синтетические препараты – вызвать зависимость.

По словам Паршиной, не стоит пытаться "наесться" витаминами впрок, ведь у многих из них нет накопительного эффекта.

Эксперт добавила, что источником витаминов являются не только свежие фрукты и овощи. При термальной обработке в этих продуктах сохраняется от 5 до 50% полезных веществ, передает "АиФ".

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