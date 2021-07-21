В России предложили сажать на 15 суток за неуплату алиментов

Это заставит граждан быть более ответственными

В верхней палате парламента предложил арестовывать россиян на 15 суток за неуплату алиментов бывшим супругам.

Законопроект разработал глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Согласно документу, если человек не платит алименты в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, ему могут назначить либо обязательные работы на срок до 150 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо штраф в размере 20 тысяч рублей.

Документ будет направлен премьер-министру Михаилу Мишустину 21 июля, пишет ТАСС. По словам Кутепова, новые меры будут стимулировать должников добросовестно исполнять свои обязанности.

На текущий момент в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за неуплату средств лишь на содержание детей или нетрудоспособных родителей. При этом в Семейном кодексе зафиксировано право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака, отметил сенатор.

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