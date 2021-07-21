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В России предложили сажать на 15 суток за неуплату алиментов

11:12
  • среда
  • 21 июля 2021

Это заставит граждан быть более ответственными

В верхней палате парламента предложил арестовывать россиян на 15 суток за неуплату алиментов бывшим супругам.
В России изменится порядок взыскания алиментов

Законопроект разработал глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Согласно документу, если человек не платит алименты в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, ему могут назначить либо обязательные работы на срок до 150 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо штраф в размере 20 тысяч рублей.

Документ будет направлен премьер-министру Михаилу Мишустину 21 июля, пишет ТАСС. По словам Кутепова, новые меры будут стимулировать должников добросовестно исполнять свои обязанности.

На текущий момент в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за неуплату средств лишь на содержание детей или нетрудоспособных родителей. При этом в Семейном кодексе зафиксировано право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака, отметил сенатор.

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