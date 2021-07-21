В России за сутки выявили 23704 новых случая коронавируса

Умерли 783 человека

За минувшие сутки в России зарегистрировано 23704 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 783 человека, выздоровели 22584 заболевших.

В Москве за сутки заболели 3254 человека, в Подмосковье - 2161, в Санкт-Петербурге - 1939.

За весь период пандемии в стране выявлено 6030240 случаев инфекции. Умерли 150705 пациентов. Выздоровели 5404797 человек.

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