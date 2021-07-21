Богомолов раскрыл размер своей зарплаты

Режиссер не может похвастаться огромными заработками

Режиссер Константин Богомолов рассказал о своем ежемесячном доходе. Муж Ксении Собчак занимает должность худрука в Театре на Малой Бронной.

Богомолов опроверг слухи о том, что его зарплата якобы составляет 400 тысяч рублей в месяц. По его словам, на деле сумма куда меньшая. "Зарабатываю от 100 до 150, в зависимости от премий", - признался режиссер.

Он подчеркнул, что после свадьбы с Собчак его жизнь практически не поменялась – самым большим изменением стал переезд в пригород.

"Для меня не распахнулись двери в какой-то неведомый прекрасный или ужасный мир. Как было примерно, так и осталось. Не могу сказать, что что-то радикально у меня поменялось, кроме того, что живу за городом", - заявил Богомолов.

Он добавил, что был вынужден купить себе автомобиль, чтобы самостоятельно контролировать свои передвижения, передает mk.ru.

"Не люблю обрастать имуществом или помощниками. Мне максимально надо контролировать свою жизнь", - резюмировал худрук театра.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram