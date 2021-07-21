Власти Крыма допустили закрытие турсезона

На полуострове сложная ковидная ситуация

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал возможность закрытия туристического сезона на полуострове из-за коронавируса.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе плохая. Если динамика продолжит ухудшаться, то властям придется ввести новые ограничения.

"Планов закрывать турсезон нет, но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то придется", - заявил Аксенов на заседании оперативного штаба.

На данный момент в Крыму действуют следующие ограничения: для заселения в отели Севастополя необходимо предоставить сертификат о вакцинации или справку о наличии антител. С 1 августа детские лагеря переводятся на закрытый режим работы.

За неделю на полуострове зафиксировали 2 767 случаев заражения коронавирусом – это новый антирекорд. В республике стремительно распространяется индийский штамм коронавируса, уточнила руководитель Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская.

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