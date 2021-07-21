В торговых центрах ЮАО накануне выявили 64 нарушителя масочного режима

Проверки прошли в трех торговых центрах
Во вторник, 20 июля, в торговых центрах на юге Москвы было выявлено более 60 нарушителей масочно-перчаточного режима. О проведенных проверках рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Антон Романов.
"В торгово-развлекательных центрах на юге Москвы проведены совместные рейды сотрудников ОАТИ и полиции. В результате проверок выявлены 64 нарушителя масочного режима. В отношении нарушителей составлены протоколы по ч. 2 ст. 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных нарушениях. Нарушителям грозят штрафы 4 тыс. руб.", - сообщил Романов.
В столичном департаменте торговли и услуг добавили, что проверки были проведены в торговом центре "Коломенский" и торгово-развлекательных центрах "Москворечье" и "Ривьера".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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