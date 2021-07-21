ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В торговых центрах ЮАО накануне выявили 64 нарушителя масочного режима

12:03
  • среда
  • 21 июля 2021

Проверки прошли в трех торговых центрах

Во вторник, 20 июля, в торговых центрах на юге Москвы было выявлено более 60 нарушителей масочно-перчаточного режима. О проведенных проверках рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Антон Романов.
Торговые сети будут отстранять непривитых без уважительных причин сотрудников

"В торгово-развлекательных центрах на юге Москвы проведены совместные рейды сотрудников ОАТИ и полиции. В результате проверок выявлены 64 нарушителя масочного режима. В отношении нарушителей составлены протоколы по ч. 2 ст. 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных нарушениях. Нарушителям грозят штрафы 4 тыс. руб.", - сообщил Романов.

В столичном департаменте торговли и услуг добавили, что проверки были проведены в торговом центре "Коломенский" и торгово-развлекательных центрах "Москворечье" и "Ривьера".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Проверка масочного режима в ТЦ
Проверка масочного режима в ТЦ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.