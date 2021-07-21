Тимофей Баженов: Беспроцентные кредиты на образование - шанс для молодых людей на достойную жизнь

Многие и не знают об их существовании

Журналист Тимофей Баженов предложил снизить ставку по образовательным кредитам до 0%. Такую инициативу он озвучил в ходе панельной дискуссии в Штабе общественной поддержки "Единой России".

"Государство заинтересовано в увеличении профессионального кадрового резерва. Нам не хватает профессионалов в медицине, образовании, инженерии. Есть острая потребность в специалистах рабочих профессий. Бюджетные места не могут обеспечить высшим образованием всех желающих. А учиться платно могут позволить себе далеко не все российские семьи. При этом среди абитуриентов много умных, талантливых молодых людей, которые могут стать опорой экономики будущего нашей страны", - заявил Баженов.

Он заметил, что образовательные кредиты все еще остаются недоступными, несмотря на то, что в прошлом году процентная ставка была снижена до 3%, а срок погашения увеличен до 15 лет. Более того, многие даже не знаю об их существовании.

По задумке Баженова, беспроцентными должны стать кредиты по самым востребованным направлениям: врачи, педагоги, инженеры и технические специалисты. Оптимальным сроком отсрочки по возврату ссуды будет 5 лет после окончания вуза. К этому времени молодой специалист, окончивший вуз, устроится на работу, вырастет профессионально и будет способен выплатить образовательный кредит самостоятельно.

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