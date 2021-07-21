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Профессор РАН Мажуга: Россия вкладывает миллиарды рублей в развитие молодежных лабораторий

12:18
  • среда
  • 21 июля 2021

Фраза "Дорогу - молодым" перестала быть просто лозунгом

Профессор РАН Александр Мажуга рассказал, какие меры примет государство для развития молодежных лабораторий. По его словам, в Год науки и технологий фраза "Дорогу - молодым" перестает быть просто лозунгом.

"Это еще раз подтверждает новый сбор заявок, который проводит Минобранауки. Речь идет о создании новых лабораторий под руководством молодых, перспективных исследователей", - сказал Мажуга.

Ежегодное федеральное финансирование молодежных лабораторий в вузах страны на 2021-2023 годы составит 1,8 млрд рублей, поэтому каждая самостоятельная лаборатория может рассчитывать на грант в 15-18 млн рублей ежегодно. Возраст руководителей таких лабораторий не должен быть более 39 лет, такое же правило действует для не менее 60% исследователей в этих командах, рассказал Мажуга.

"Еще одна особенность отбора 2021 года состоит в том, что молодежные лаборатории будут создаваться в организациях-участниках научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ)", - добавил он.

Уже известно о планах по созданию около 120 новых молодежных лабораторий. Меры поддержки рассчитаны на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

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