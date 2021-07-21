Народной артистке РСФСР Людмиле Зайцевой исполняется 75 лет

На ее счету десятки известных фильмов

Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева в среду принимает поздравления с юбилеем. Талантливой актрисе исполняется 75, сообщает "ТВ Центр".

Первый успех ей принесла яркая роль сержанта Зои Кирьяновой в военной драме "А зори здесь тихие". Позже Зайцева снялась в более чем 60 фильмах и сериалах.

Среди известных картин "Кадкина всякий знает", "Дождь в чужом городе", "Маленькая Вера". В этой ленте Зайцева создала абсолютно узнаваемый образ советской женщины. А после - сменила амплуа.

Её острохарактерные образы, воплощённые на экране, запомнились и полюбились миллионам зрителям. Единственное, о чем жалеет актриса, так это о том, что так и не нашла "своего театра".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram