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Народной артистке РСФСР Людмиле Зайцевой исполняется 75 лет

12:01
  • среда
  • 21 июля 2021

На ее счету десятки известных фильмов

Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева в среду принимает поздравления с юбилеем. Талантливой актрисе исполняется 75, сообщает "ТВ Центр".

Первый успех ей принесла яркая роль сержанта Зои Кирьяновой в военной драме "А зори здесь тихие". Позже Зайцева снялась в более чем 60 фильмах и сериалах.

Среди известных картин "Кадкина всякий знает", "Дождь в чужом городе", "Маленькая Вера". В этой ленте Зайцева создала абсолютно узнаваемый образ советской женщины. А после - сменила амплуа.

Её острохарактерные образы, воплощённые на экране, запомнились и полюбились миллионам зрителям. Единственное, о чем жалеет актриса, так это о том, что так и не нашла "своего театра".

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