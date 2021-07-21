Напавшего на гимназию в Казани признали невменяемым

Для экспертизы преступника привезли в Москву

Напавший на казанскую гимназию 19-летний Ильназ Галявиев признан невменяемым в момент преступления.

Экспертизу проводили в центре социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Специально для этого Галявиева привезли в Москву, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в казанскую гимназию №175 с оружием. Он открыл стрельбу по ученикам и преподавателям, в результате погибли девять человек, еще 24 человека пострадали. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе.

Галявиев арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Одной из причин, по которым стало возможным массовое убийство в казанской школе №175, стало отсутствие охраны в учебном заведении, так как родители школьников отказались за нее платить.

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