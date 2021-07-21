Слетавшего в космос Джеффа Безоса обвинили в эгоизме

Сотрудники Amazon раскритиковали босса

Во вторник, 20 июля, богатейший человек на планете Джефф Безос совершил суборбитальный полет на корабле New Shepard, однако далеко не все оказались разы за миллиардера. Работники компании Amazon, основателем которой является бизнесмен, раскритиковали его и назвали эгоистом.

После возвращения на Землю Безос поблагодарил своих сотрудников и покупателей за то, что они "оплатили" его полет в космос. Многим показались слова предпринимателя неискренними.

"Я слышал, что он полетел в космос, но, если честно, мне плевать. Я и мои коллеги шутили, что ему надо отправиться на Юпитер и больше не возвращаться", - прокомментировал ситуацию один из сотрудников склада Amazon в Статен-Айленде.

"Мне кажется, он сказал это лишь потому, что его мучает совесть, он знает, что неправ, потому что зарабатывает деньги, обращаясь с сотрудниками как с рабами", - отозвался о Безосе другой работник, подразумевая изнурительный труд в Amazon и опасные условия труда.

Бывшая сотрудница компании Вики Шэннон Аллен призналась, что на рабочем месте она получила травму, но до сих пор не может добиться от компании Безоса компенсации, передает Business Insider.

"Я считаю, что было эгоистично с его стороны отправляться в космос, когда вокруг так много бездомных и голодных людей. Он мог бы избавиться от этих проблем во всем мире, но решил так не делать, потому что он любит только себя", - высказалась женщина.

Джефф Безос на корабле New Shepard поднялся на высоту 107 километров и провел в космосе 10 минут, 3-4 минуты из которых экипаж корабля мог испытывать состояние невесомости.

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