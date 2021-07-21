СК уточнил информацию об экспертизе Ильназу Галявиеву

По его вине погибли 9 человек, пострадали 24
Психолого-психиатрическая экспертиза 19-летнему Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в гимназии Казани, пока не завершена.
Об этом сообщили в Следственном комитете России. Ранее "Интерфакс" со ссылкой на ОНК сообщил, что центр имени Сербского в Москве признал молодого человека невменяемым на момент совершения преступления.
"Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза еще продолжается", - уточнили в СК.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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