СК уточнил информацию об экспертизе Ильназу Галявиеву

По его вине погибли 9 человек, пострадали 24

Психолого-психиатрическая экспертиза 19-летнему Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в гимназии Казани, пока не завершена.

Об этом сообщили в Следственном комитете России. Ранее "Интерфакс" со ссылкой на ОНК сообщил, что центр имени Сербского в Москве признал молодого человека невменяемым на момент совершения преступления.

"Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза еще продолжается", - уточнили в СК.

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