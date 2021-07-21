Бородина перед разводом переписала особняк на маму

Телеведущая рассталась с мужем

Телеведущая Ксения Бородина успела подготовиться к разводу с Курбаном Омаровым и переписала загородный особняк стоимостью 18 миллионов рублей на маму - Инну Бородину.

Особняк Омаров и Бородина приобрели, будучи в браке. В нем же и проживали всей семьей. Как сообщает Telegram-канал Mash, о том, что дом официально принадлежит теще, экс-супруг телеведущей узнал лишь в суде. Адвокат Омарова Сергей Жорин ситуацию пока не прокомментировал.

В конце прошлого месяца Бородина заявила о разводе с Омаровым. Супруги прожили вместе шесть лет, у них есть общая дочь Теона. И для Курбана, и для Ксении девочка стала вторым ребенком. У телеведущей есть старшая дочь Маруся, а у Омарова – сын.

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