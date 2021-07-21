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Кремль отверг предположения о сокрытии масштабов пандемии

13:08
  • среда
  • 21 июля 2021

Власти регулярно публикуют все данные

Российские власти достаточно открыты в вопросах, касающихся пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ответственные ведомства регулярно публикуют данные по ситуации в целом по России и по основным городам.

Он также отказался комментировать публикации о том, что масштабы пандемии коронавируса в пять раз превышают официальные данные.

Также Песков прокомментировал ситуацию с поставками вакцины. По его словам, Кремлю известно, что не все вакцины в равной степени доступны населению, однако разница в графиках возможна. При этом в приоритете те, кто уже получил первый компонент и ждет второй, подчеркнул Песков. Его слова приводит агентство ТАСС.

По данным на 21 июля, в России за весь период пандемии коронавирусом переболели 6030240 человек. Скончались 150705 человек. Вылечились 5404797 заболевших.

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