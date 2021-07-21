Собянин осмотрел первый дом, заселяемый в Солнцево в рамках реновации

Реновация пришла ещё в один московский район

В московском районе Солнцево возвели первый жилой дом в рамках программы реновации. Итоги работ в среду осмотрел мэр Сергей Собянин.

24-этажное здание построено по индивидуальному проекту. В нём почти 260 квартир общей площадью больше 14 с половиной тысяч квадратных метров. Там создана безбарьерная среда. Есть подземный паркинг. А первый этаж предусмотрен под технические помещения и офисы. Для обеспечения безопасности в доме установлены современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, сообщает "ТВ Центр".

Всего в Солнцеве в программу реновации включены 43 дома, переезда ждут почти семь с половиной тысяч жителей района.

"Пришла реновация в Солнцево, первый дом по реновации. Я надеюсь, что большинство домов очень быстро переселятся, потому что здесь много стартовых площадок. Ну и на месте ваших домов тоже будут строиться. Поздравляю с новосельем", - сказал Собянин.

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