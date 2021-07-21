На выборы в сентябре выдвинуто более 45 тысяч кандидатов

Об этом рассказали в ЦИК

Почти 6 тысяч кандидатов от 15 партий выдвинуты для участия в предстоящих выборах в Госдуму. Об этом в среду сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

В целом в сентябрьской кампании примут участие более 45 тысяч человек. По словам Памфиловой, всё больше кандидатов открывают электронный сбор подписей на портале госуслуг, передает "ТВ Центр".

Прокомментировала глава ЦИК и новый порядок трансляций с избирательных участков - рядовых граждан к ней не допустят, но наблюдатели по-прежнему будут иметь возможность эффективно следить за процессом.

"ЦИК предлагает как альтернативу оптимально, сбалансированную альтернативу, позволяющую обеспечить простой доступ всех участников избирательного процесса, в том числе так называемых диванных наблюдателей, к видеотрансляции, которая на этот раз охватит беспрецедентно большое количество избирательных участков и увеличивается чуть ли не в 15 раз", - заявила Элла Памфилова.

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