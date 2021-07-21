Ирина Белых подала документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты

Она смогла изучить проблемы каждого района

В среду в Территориальную избирательную комиссию Войковского района Москвы подала документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы Ирина Белых.

Она поблагодарила жителей столицы, которые уже оказали ей доверие пять лет назад. Как отметила Белых, за этот срок она смогла изучить проблемы каждого района, многие из них удалось решить. Но впереди большая работа, которую Белых надеется выполнить при поддержке горожан.

"Я надеюсь, что мы с вами составим правильную, грамотную и очень достоверно точную программу. Нам с вами нужно предусмотреть всё, что необходимо для комфорта каждого москвича - от младенца до самого мудрого возраста", - заявила Ирина Белых.

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