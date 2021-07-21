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Развитие сельских территорий обсудили на стратегической сессии "Единой России"

14:51
  • среда
  • 21 июля 2021

Она прошла в онлайн

Поддержка фермерства и развитие сельских территорий - эти и другие темы обсудили в среду участники стратегической сессии "Единой России". Она состоялась в онлайн формате, сообщает "ТВ Центр".

К ней присоединились представители профильных организаций из разных регионов. Спикеры поделились мнением о том, какие дополнительные условия необходимы для благоприятного ведения агробизнеса. Ведь, как отметили участники, именно успешная работа малых и средних предприятий отрасли создаёт экономическую и социальную устойчивость сельских территорий.

"Мы должны выработать с вами предложения к программам, которые бы позволили принять новую совместную аграрную сельскохозяйственную политику, обеспечивающую благоприятную, достойную жизнь для человека, его возможность и развиваться, и вести ту или иную хозяйственную деятельность", - заявил заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев.

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