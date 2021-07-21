Патриарх Кирилл освятил собор Казанской иконы Божией Матери

Его восстановили в Казани

Масштабные торжества по случаю освещения воссозданного Собора Казанской иконы Божией Матери проходят в столице Татарстана. Величественный храм бывшего Богородицкого монастыря был воздвигнут на месте чудесного явления образа Богородицы - одного из самых почитаемых в России.

В 30-е годы собор был разрушен. Решение о его восстановлении было принято в 2015-м. Сегодня, в день празднования Казанской иконы, чин великого освящения совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Поздравление по случаю открытия собора направил Владимир Путин. Одним из символов духовного возрождения нашей страны назвала Казанский храм председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает "ТВ Центр".

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