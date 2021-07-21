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Командир Ан-28 рассказал, что спасло пассажиров от смерти

13:40
  • среда
  • 21 июля 2021

На борту находились 18 человек

Командир самолета Ан-28 Анатолий Прытков, который совершил жесткую посадку в Томской области, рассказал, что спасло от гибели пассажиров и экипаж.
Все пассажиры и экипаж Ан-28 живы

По его словам, им повезло приземлиться в мягкий болотистый грунт, который сработал как авиафинишер. В результате нос самолета плавно вошел в почву, скорость погасилась, а самолет опрокинулся.

"Мягкий грунт сыграл как подушка безопасности в автомобиле при аварии. В результате этого опрокидывания не происходит разлива топлива", - объяснил Прытков ТАСС.

В минувшую пятницу с радаров пропал совершавший рейс из Кедрового в Томск Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Позже выяснилось, что самолет, на борту которого находились 18 человек, совершил жесткую посадку. По предварительной информации, у воздушного судна отказали оба двигателя.

Командир экипажа сломал ногу, другие находившиеся на борту люди серьезных травм не получили. 21 июля всех выписали из больницы. Следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело.

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