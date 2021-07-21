Как сэкономить на работе кондиционера: советы специалиста

Летняя жара может сказаться на счетах за электроэнергию

Аномальная жара в столичном регионе привела к повышению спроса на домашние кондиционеры, что может отразиться на счетах за электроэнергию. Как сэкономить и при этом не лишить себя прохлады, рассказал автор и ведущий программы "Чудо техники" Сергей Малоземов.

Телеведущий напомнил, что современные кондиционеры – "умные" устройства, которые способны самостоятельно переключаться на самый экономный режим работы из всех возможных.

"Многие люди очень сильно недооценивают интеллектуальные способности кондиционеров и зачем-то ставят 17 градусов в надежде, что это позволит быстрее охладить помещение. На самом деле правильно выставлять сразу желаемую температуру и автоматический режим работы. Автомат у современных кондиционеров — это максимальный режим вначале, а потом просто поддержание нужной температуры". – объяснил Малоземов.

Также он рекомендовал ночью переводить прибор в режим "эко", при котором кондиционер не только работает тише, но и расходует меньше электроэнергии.

В заключение эксперт отметил, что во время работы кондиционера окна должны быть закрыты, чтобы горячий воздух с улицы не проникал в помещение, передает Радио Sputnik.

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