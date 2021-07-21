Стадион московского "Спартака" стал COVID-free зоной

4 августа "красно-белые" примут португальскую "Бенфику"

В реестр осуществляющих деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений организаций включен домашний стадион московского футбольного клуба "Спартак", пишет в среду ТАСС со ссылкой на данные Московского инновационного кластера.

В рамках нового сезона Российской премьер-лиги "Спартак" сыграет первый домашний матч с "Нижним Новгородом" 7 августа. 4 августа "красно-белые" примут португальскую "Бенфику" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Уточняется, что в реестр включили и стадион московского "Динамо". Прежде о планах стать COVID-free зоной сообщили в ЦСКА.

Включение в реестр позволяет клубам допустить на матчи более 500 зрителей - при наличии у болельщиков QR-кодов.

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