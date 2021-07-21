В Пензе вынесли приговор по делу о гибели людей в кипятке

Трагедия произошла осенью 2019 года

Суд вынес приговор бывшему сотруднику компании "Т плюс Теплосеть Пенза", по вине которого погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Инцидент произошел 19 ноября 2019 года. Двое мужчин ехали в автомобиле "Лада Ларгус". При обвале грунта и асфальта на парковке у магазина на улице Аустрина машина провалилась под землю. Мужчины обварились кипятком и погибли.

Было установлено, что обвиняемый, работавший в компании "Т плюс Теплосеть Пенза" и отвечавший за промышленную безопасность на участке, допустил эксплуатацию неисправного трубопровода со сквозной коррозией.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - сообщили в СК.

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