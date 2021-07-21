В Москве задержали замначальника УГИБДД по Ставрополью

По тому же делу, что и главу Госавтоинспекции

В Москве задержали заместитель главы управления ГИБДД по Ставрпольскому краю Александра Ткаченко.

Он проходит по делу о взятках, по которому накануне задержали начальника Госавтоинспкции региона Алексея Сафонова.

Как сообщил депутат Госдумы Алесандр Хинштейн в своем telegram-канале, подполковника полиции доставят в Ессентуки, где будет решаться вопрос о его аресте.

Накануне СК заявил о задержании начальника ставропольского ГИБДД и шестерых подельников по делу о взятках на 19 миллионов рублей. По версии следствия, подозреваемые занимались незаконным оформлением пропусков для грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов.

Также в Сети появились видео и фотографии роскошного особняка, в котором жил Сафонов. В комнатах – лепнина, фрески и хрустальные люстры, в уборной – золотой унитаз и золотой смеситель.

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