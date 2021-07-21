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Глава МОК высказался о перспективах движения BLM на Олимпиаде

14:25
  • среда
  • 21 июля 2021

Спортсменам разрешат преклонять колено

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что во время выступления на Олимпийских играх в Токио спортсмены имеют право преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter.
Основательница BLM оказалась владелицей дорогих домов в "белых" районах

"Это дозволено и не нарушает Правило 50, об этом отдельно говорилось в нормативных документах", - приводит слова главы МОК ТАСС.

Ранее комиссия спортсменов МОК разработала инструкцию по применению Правила 50 Олимпийской хартии. Этот пункт касается высказывания спортсменами во время Олимпийских игр своей политической или идеологической позиции. Комитет постановил, что акции проводить можно, но не во время церемоний награждения.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля. Вместе с тем японские власти не исключают, что в последний момент состязания будут отменены из-за пандемии.

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