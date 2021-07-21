Устроившего стрельбу в казанской школе могут отправить на пожизненное лечение

Трагедия произошла 11 мая

Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе в Казани, могут отправить в психдиспансер на пожизненное лечение. Об этом рассказал юрист Николай Кузнецов.

Эксперт объяснил, что судебно-психиатрическую экспертизу преступника, как правило, назначают, если на ее проведении настаивают защита обвиняемого, его родители или следователь.

"Несмотря на то, что Галявиев признан невменяемым на момент совершения преступления, я убежден, что он все-таки осознавал общественно опасный характер своих действий. Да и большинство людей, которые калечат или убивают другого, осознают, что они делают даже при наличии каких-либо нарушений психики", - заявил Кузнецов.

Юрист подчеркнул, что даже если действия Галявиева на момент преступления признали неосознанными и приостановили уголовное преследование, его в любом случае изолируют от общества, передает "Вечерняя Москва".

"Стоит сказать, что срок лечения будет сравним со сроком заключения, в некоторых случаях он будет больше. Таких больных никто через год-два не отпускает. В ситуации Галявиевым ему может грозить пожизненное лечение, так как он опасен для общества и, находясь на свободе, не исключен рецидив", - считает эксперт.

11 мая в казанской гимназии №175 произошла стрельба, погибли семеро школьников и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован. Стрельбу устроил 19-летний Ильназ Галявиев, у которого было официальное разрешение на оружие. Молодого человека задержали вскоре после начала инцидента, он признал вину. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram