В Госдуме отметили отсутствие у США аргументов против "Северного потока - 2"

Вашингтон не смог ничего сделать с проектом трубопровода

Зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Соединенным Штатам больше нечего противопоставить Европе по вопросу "Северного потока - 2". Об этом свидетельствуют договоренности между Вашингтоном и Берлином, которые раскритиковали в Конгрессе.

"Они вынужденно пошли на такие договоренности, потому что аргументов у них нет. Будут пытаться вставлять свои шпильки в этот проект, будут продолжать, но проект будет жить", - цитирует парламентария "Интерфакс".

Он добавил, что ни усилия США, ни позиция Украины никак не помешают полноценному запуску трубопровода. "Зеленский может поднимать этот вопрос миллион раз", - уточнил депутат.

По словам Чепы, Россия при этом полностью готова выполнять договоренности по транспортировке газа через Украину.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Соединенные Штаты выступают активным противником проекта.

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