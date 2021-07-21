Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Сомали

Это был лайнер кенийской авиакомпании Skyward Express

Сомалийский новостной портал Garowe Online сообщил в среду, что в аэропорту "Эль-Вак" жесткую посадку совершил пассажирский самолет кенийской авиакомпании Skyward Express.

В материале уточняется, что ЧП случилось в районе Гедо на юге Сомали близ границы с Кенией. На борту находились 45 человек, пострадавших нет.

СМИ пишут, что аэропорт, где совершил посадку самолет, не функционировал последние годы.

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