Bolshevik Loft-Event Hall в Москве могут закрыть за нарушение антиковидных мер

Заведению грозит крупный штраф

Концертную площадку Bolshevik Loft-Event Hall, расположенную на Ленинградском проспекте, могут закрыть на три месяца за несоблюдение антиковидных мер. Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

"ОАТИ совместно с полицией в ходе проведения ежедневных рейдов по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, было установлено, что в заведении Bolshevik Loft-Event Hall, расположенном по адресу Ленинградский проспект, д. 15, стр. 1, нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты посетителями и работниками заведения. В заведении проходило мероприятие "Stand Up Квиз", - заявил Романов.

Он подчеркнул, что за подобное нарушение заведение могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей. Если же окажется, что в ходе мероприятия был причинен вред здоровью человека, концертная площадка должна будет выплатить штраф до 1 млн рублей или приостановить деятельность на срок до 90 суток.

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