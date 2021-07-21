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Московские онкологи: Вакцинация пациентов критически важна

15:02
  • среда
  • 21 июля 2021

В том числе и в период противоопухолевого лечения

Как отмечено в опубликованных столичным департаментом здравоохранения рекомендациях Московского онкологического общества, пациенты с онкологией имеют повышенный риск тяжелого течения коронавирусной инфекции и должны привиться независимо от нозологии и этапа противоопухолевого лечения.

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Уточняется при этом, что не проводится вакцинация в острых и терминальных стадиях заболеваний.

"В рекомендациях подчеркивается, что в приоритетном порядке вакцинацию должны пройти не только пациенты, но и врачи, которые находятся с ними в непосредственном контакте", - сказано в сообщении.

Противоопухолевое лечение в период вакцинации также должно продолжаться. При этом делать прививки следует с учетом индивидуальных факторов для каждого пациента.

"Например, если пациенту назначено ведение противоопухолевой терапии, то вакцинацию следует проводить до начала лечения - как правило, за одну-две недели. При планировании хирургического лечения рекомендуется вакцинироваться за две недели, либо после полного восстановления пациента", - говорят специалисты.

Что касается случаев трансплантации костного мозга, рекомендуется провести вакцинацию через два-шесть месяцев.

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