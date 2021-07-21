Памфилова назвала "подленьким" иск "Яблока" против ЦИК

Партия обратилась в Верховный суд из-за изменения процедуры видеонаблюдения за выборами

Председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала иск "Яблока" против комиссии, поданный партией в Верховный суд из-за изменения порядка видеонаблюдения на выборах 17-19 сентября.

"Партия "Яблоко" вчера подала иск к ЦИК России в Верховный суд России по поводу принятого порядка видеонаблюдения на выборах. Считаю, что иск не только абсурден, он весьма безответственен и в какой-то степени подленький", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду. ТВЦ.RU публикует отрывок из трансляции, которая велась на сайте комиссии.

Памфилова привела пример: трансляция в интернете с избирательных участков в течение трех суток обошлась бы Москве почти в миллиард рублей. "Трехсуточная трансляция по всей стране обошлась бы гораздо дороже. Готовы ли наши избиратели, в том числе и "Яблока", пустить эти средства на виртуальный ветер", - заявила глава ЦИК.

Памфилова надеется, что партия будет лучше обычного работать на предстоящих выборах. "Когда шума от нее больше всего, а наблюдателей с гулькин нос", - едко заметила Памфилова.

Ранее ЦИК изменил порядок видеотрансляции с избирательных участков. Доступ через служебный портал получат партии, кандидаты, территориальные и участковые избирательные комиссии, в то время как большинство россиян смогут следить за выборами в инфоцентре в здании ЦИК и в специальных центрах наблюдения в регионах.

Многие участники избирательного процесса болезненно восприняли эту новость. Так, партия "Яблоко" подала в Верховный суд административный иск о признании несоответствующим закону постановления ЦИК о видеонаблюдении при проведении выборов депутатов Госдумы.

"Есть конкретное предложение: если на трансляцию нужен означенный миллиард рублей, отмените закупку искусственных цветов и елового лапника для украшения Москвы к Новому году и направьте эти ресурсы на обеспечение трансляции голосования и подсчета голосов", - заявил в среду председатель партии Николай Рыбаков.

По мнению "Яблока" и критиков новой системы, ЦИК отказалась от общедоступных трансляций с избирательных участков в дни голосования. В комиссии, напротив, считают, что систему видеонаблюдения расширили (например, теперь охвачено больше участков; три дня трансляции вместо одного, как было раньше) и "оптимизировали" ради экономии федерального бюджета.

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