Вашингтон использует идеологическое давление на Москву

Министерство иностранных дел России опубликовало в среду сообщение по итогам заседания коллегии ведомства под председательством Сергея Лаврова. Рассматривались перспективы развития отношений Москвы и Вашингтона.

"По вине Вашингтона, спровоцировавшего за последние годы беспрецедентное обострение между нашими государствами, двусторонние отношения подошли к опасной конфронтационной черте", - сказано в сообщении.

Как уточнили в МИД, Штаты системно давят на Россию, в том числе идеологически. Подобное поведение, подчеркивают в ведомстве, и далее встречать твердое противодействие.

При этом в МИД обратили внимание на то, что саммит в Женеве 16 июня открывает определенные возможности для восстановления конструктивного диалога во многих сферах - в том числе в стратегической стабильности.

"Коллегия определила приоритетные направления деятельности по дальнейшему выстраиванию отношений с США", - уточнено в тексте.

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