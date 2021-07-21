Стало известно, почему оптимисты легче переносят коронавирус

Всё дело в кортизоле

Клинический психолог Михаил Хорс заявил, что оптимисты легче переносят коронавирусную инфекцию, чем негативно настроенные люди. По его словам, ключевую роль здесь играет "гормон стресса" кортизол.

Избыток кортизола негативно сказывается на работе систем организма. Из-за ограничения пропускной способности цепочек нервных клеток усложняется передача электрических импульсов, в том числе тех, которые заставляют вырабатывать антитела.

"Оптимистам, действительно, легче переносить заболевание. Когда человек находится в расстройстве чувств, у него вырабатывается кортизол. Он сказывается на сне, переработке глюкозы в печени и многом другом", - отметил Хорс.

Психолог подчеркнул, что во время болезни немаловажную роль играет эмоциональное состояние пациента, передает Nation News.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram