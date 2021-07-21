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Стало известно, почему оптимисты легче переносят коронавирус

15:34
  • среда
  • 21 июля 2021

Всё дело в кортизоле

Клинический психолог Михаил Хорс заявил, что оптимисты легче переносят коронавирусную инфекцию, чем негативно настроенные люди. По его словам, ключевую роль здесь играет "гормон стресса" кортизол.

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Избыток кортизола негативно сказывается на работе систем организма. Из-за ограничения пропускной способности цепочек нервных клеток усложняется передача электрических импульсов, в том числе тех, которые заставляют вырабатывать антитела.

"Оптимистам, действительно, легче переносить заболевание. Когда человек находится в расстройстве чувств, у него вырабатывается кортизол. Он сказывается на сне, переработке глюкозы в печени и многом другом", - отметил Хорс.

Психолог подчеркнул, что во время болезни немаловажную роль играет эмоциональное состояние пациента, передает Nation News.

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