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Макрон поручил расследовать слежку за ним

15:35
  • среда
  • 21 июля 2021

В Европе набирает обороты "дело Pegasus"

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что президент страны Эмманюэль Макрон поручил провести серию расследований по так называемому "делу Pegasus", передает агентство Reuters.
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Ранее газета Le Monde проинформировала, что телефон французского лидера был в списке марокканских спецслужб для организации слежки с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus.

"Если эти факты подтвердятся, то это было бы весьма серьезно. Необходимо установить подлинную картину в связи с этим разоблачением", - подчеркнули в Елисейском дворце.

Прежде СМИ писали, что с помощью израильской шпионской программы целый ряд стран вели слежку за большим количеством людей по всему миру. Уточняется, что право пользования Pegasus предоставляется исключительно по специальному разрешению израильского правительства.

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