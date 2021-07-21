Макрон поручил расследовать слежку за ним

В Европе набирает обороты "дело Pegasus"

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что президент страны Эмманюэль Макрон поручил провести серию расследований по так называемому "делу Pegasus", передает агентство Reuters.

Ранее газета Le Monde проинформировала, что телефон французского лидера был в списке марокканских спецслужб для организации слежки с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus.

"Если эти факты подтвердятся, то это было бы весьма серьезно. Необходимо установить подлинную картину в связи с этим разоблачением", - подчеркнули в Елисейском дворце.

Прежде СМИ писали, что с помощью израильской шпионской программы целый ряд стран вели слежку за большим количеством людей по всему миру. Уточняется, что право пользования Pegasus предоставляется исключительно по специальному разрешению израильского правительства.

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