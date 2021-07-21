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Названы самые чистые регионы России

15:55
  • среда
  • 21 июля 2021

Москва заняла лидирующую позицию

Народный фронт на основе мониторинга мусорных контейнерных площадок представил рейтинг самых чистых регионов России. Среди лидеров оказались Москва, Подмосковье, Алтайский край и Оренбургская область.
Только четверть россиян занимаются раздельным сбором мусора

"Основной приоритет мониторинга – это внедрение раздельного сбора отходов и чистота на контейнерных площадках. Есть смысл отметить наихудшие территории, где раздельный сбор отходов внедряется очень слабо. Это Бурятия, Киров и Кострома. Наилучшая ситуация обстоит в Московской области, городе Москве, Алтайском крае и Оренбургской области", - заявил эксперт тематической площадки ОНФ "Экология" Александр Коган.

Самым чистым регионом оказалась Москва. 82% площадок с контейнерами для сбора мусора признаны чистыми. Более половины площадок оказались чистыми в Тамбовской области, Республике Мордовия, Севастополе, Камчатском крае, Красноярском крае, Псковской, Белгородской, Ульяновской и Тюменской областях, передает РИА Новости.

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