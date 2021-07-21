Опрос ВЦИОМ: сколько россиян будут следить за Олимпиадой

Больше всего зрителям интересна легкая атлетика

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, следить за ходом летних Олимпийских игр в Токио будет 61% россиян.

"15% сообщили, что будут регулярно смотреть трансляции соревнований по всем видам спорта, 10% будут смотреть только те соревнования, в которых у российских спортсменов есть шансы на призовые места", - уточнили аналитики.

Вовсе не собираются следить за ходом состязаний 38% респондентов.

Вместе с тем выяснилось, что осведомленность опрошенных об Играх пока оставляет желать лучшего. 97% не смогли назвать ни одного российского спортсмена, который выступит на ОИ. 1% назвали трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене.

Из видов спорта больше всего россиянам интересны легкая атлетика (33%), водные виды (31%), художественная гимнастика (23%), футбол (15%) и волейбол (14%).

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