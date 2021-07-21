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Ильназа Галявиева перевели в психиатрическую больницу СИЗО

16:00
  • среда
  • 21 июля 2021

От его рук погибли девять человек, в том числе семь детей

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил журналистам, что устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев переведен в психиатрическую больницу СИЗО-2.
СК уточнил информацию об экспертизе Ильназу Галявиеву

"Согласно нашей информации, Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе, в настоящий момент переведен в психиатрическую больницу ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве", - приводит слова Мельникова ТАСС.

Ранее в ОНК рассказали, что центр психиатрии имени Сербского признал Галявиева на момент совершения преступления невменяемым. В пресс-службе Следственного комитета это опровергли, указав, что экспертиза пока не завершена.

11 мая 19-летний Галявиев, бывший ученик гимназии № 175 в Казани, устроил в здании образовательного учреждения стрельбу из ружья. Погибли девять человек, в том числе семь детей. 23 человека пострадали.

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