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Лукашенко заявил об угрозе третьей мировой

16:15
  • среда
  • 21 июля 2021

Развязывают ее, по мнению белорусского президента, "безумные европейские политики"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью каналу Sky News Arabia, что Европа нацеливает гибридную войну против Минска, Москвы и Пекина.
Лукашенко пообещал предъявить претензии Меркель

"Европейцы, нацеливая гибридную войну против нас, России и даже Китая, создают не только очаг сильного напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне", - сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, говоря о европейцах, он имеет в виду не народы, а только "безумных политиков". Подобные действия глава государства объяснил тем, что ЕС находится в колониальной зависимости от Соединенных Штатов.

В качестве примера Лукашенко привел инцидент со слежкой АНБ США за европейскими лидерами в 2012-2014 годах.

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