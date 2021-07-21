Роман Романенко отметил значимость суборбитальных полетов для развития отрасли космотуризма

Проект New Shepard - важный шаг с точки зрения космического туризма

Летчик-космонавт Роман Романенко прокомментировал суборбитальный полёт Джеффа Безоса. Герой России уверен, что проект New Shepard - большой и важный шаг с точки зрения космического туризма.

"Эксперимент доказал, что суборбитальные полёты, в отличие от пилотируемой космонавтики, доступны для широкого круга лиц, независимо от возраста", - отметил Романенко.

Ранее корабль New Shepard с четырьмя пассажирами на борту совершил успешный суборбитальный полет, продлившийся около 11 минут. Управление кораблём проходило в автоматическом режиме – это первый беспилотный полёт в истории подобных проектов.

Пассажирами корабля стали владелец компании Blue Origin Джефф Безос, его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, в прошлом профессиональная лётчица, и 18-летний физик из Нидерландов Оливер Деймен.

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