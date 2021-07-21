Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Продлился полет около семи часов

Министерство обороны сообщило в среду, что плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей выполнили два российских стратегических ракетоносца Ту-160.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей", - цитирует ведомство ТАСС.

Уточняется, что продлился полет около семи часов.

При этом в Минобороны добавили, что на отдельных этапах российские ракетоносцы сопровождали норвежские истребители. Это были F-16.

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