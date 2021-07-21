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Актер Балуев переболел ковидом после вакцинации

16:48
  • среда
  • 21 июля 2021

Об этом сообщила представитель артиста

Информация о том, что актер Александр Балуев госпитализирован с коронавирусной инфекцией в московскую Коммунарку оказалась фейком. Артист здоров и находится дома.

Как сообщила в беседе с РИА Новости его представитель, в мае Балуев сделал вакцину от коронавируса, после чего перенес болезнь в легкой форме. "Александр делал вакцину, в легкой форме переболел, на сегодняшний день абсолютно здоров", — сообщили в окружении актера.

О том, что 62-летнего Александра Балуева госпитализировали в ковидную больницу, СМИ писали накануне. Анонимный источник рассказывал, что состояние актера стабильно, а поражение легких небольшое.

Видео: Александр Балуев. В меня заложен этот шифр

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