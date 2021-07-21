ВОЗ признала, что штамм "дельта" будет доминирующим

Он одержит верх над остальными мутациями за несколько месяцев

Как указано в еженедельном обзоре Всемирной организации здравоохранения, штамм коронавируса "дельта" станет основным типом мутации в мире.

"Ожидается, что он быстро одержит верх над другими вариантами и станет в грядущие месяцы доминирующей разновидностью", - приводит выдержку из документа "Интерфакс".

В ВОЗ добавили, что штамм "дельта" зафиксировали уже на 124 территориях. В ряде стран на него приходится три четверти выявляемых случаев COVID-19. Это, в частности, Россия, Австралия, Великобритания, КНР, Израиль и ЮАР.

При этом специалисты пока не могут точно описать механизм, позволяющий штамму "дельта" быть более заразным.

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