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Розыгрыш авто среди привитых москвичей продлили до 15 августа

16:58
  • среда
  • 21 июля 2021

Организаторы программы приготовили еще 25 машин

В Москве продлили розыгрыш автомобилей среди привитых против ковида горожан. Для этих целей региональная торгово-промышленная палата закупила 25 машин Renault Logan. Регистрироваться для участия в акции не нужно, все необходимые данные поступят от центра вакцинации.

Важно: авто смогут выиграть только совершеннолетние москвичи, которые сделали прививку от COVID-19 (первый компонент) с 12 июля по 15 августа. Итоги будут подводить каждую неделю по средам, передает ТАСС.

Победители узнают о выигрыше в эфире телеканала "Москва 24", где опубликуют их имена, отчества и последние четыре цифры номера мобильного телефона. После эфира организаторы позвонят победителям с номера +74958703600 и объяснят, как забрать приз. Также имена обладателей автомобилей опубликуют на mos.ru.

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