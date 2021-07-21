Путин потребовал ускорить темпы вакцинации от коронавируса

Нынешнее лето стало для России очередным испытанием в борьбе с пандемией

Президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, что лето 2021 года стало для страны очередным испытанием в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

По словам главы государства, темпы вакцинации от COVID-19 должны быть ускорены, при этом тяжело понять зарубежных коллег, которые делят пандемию на "свою" и "чужую". По отдельности с этим вызовом бороться нельзя, считает российский лидер.

"Наша основная задача сейчас - это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии", - подчеркнул президент.

Как добавил Путин, в большинстве своем люди понимают, что нужно привиться от коронавируса, навязывать это нельзя. Кроме того, президент призвал власти подумать о дополнительной поддержке медработников.

"Понятно, что эта коварная, возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем, и не только это происходит у нас, но и в подавляющем большинстве стран мира", - заметил глава государства.

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