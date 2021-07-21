Роскосмос отправил новый модуль на МКС впервые за 11 лет

Пуск "Науки" прошел в штатном режиме

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-М" с многоцелевым лабораторным модулем "Наука". Пуск прошел в штатном режиме.

Новый сегмент Международной космической станции после выведения на орбиту будет постепенно приближаться к зоне стыковки - она запланирована на 29 июля. С помощью этого модуля будет обеспечена реализация программы исследований в области фундаментальной науки, а также выполнено развитие и наращивание ресурсов российской части МКС. Он станет 17-м по счету и одним из самых больших модулей станции. Работать космонавтам станет проще и удобнее за счет унифицированных рабочих мест, а также возможности подключения оборудования внутри и снаружи блока.

Кроме того, "Наука" станет дополнительным стыковочным местом для "Союзов" и "Прогрессов", еще там есть каюта для экипажа. А в перспективе модуль может стать основой для российской орбитальной станции.

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Есть запуск двигателей первой ступени. ПРОШЕЛ КОНТАКТ ПОДЪЕМА!



С космодрома Байконур 21 июля в 17:58 мск выполнен пуск ракеты-носителя "Протон-М" с многоцелевым лабораторным модулем #Наука. pic.twitter.com/OkRudYM1MW — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 21, 2021

Запуск нового российского модуля на МКС стал первым с 2010 года, когда к станции пристыковали малый исследовательский модуль "Рассвет".

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