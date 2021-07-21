Путин отметил подорожание продуктов питания в России

Проблема стоит особенно остро

В ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин поднял вопрос подорожания продуктов питания в стране.

По словам главы государства, это тема, о которой уже многократно говорили, к которой многократно возвращались. Сегодня проблема проявляет себя особенно остро.

"Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере", - сказал президент (цитата по ТАСС).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что властями страны были сформированы механизмы сдерживания цен на продукты. "Это не значит, что мы можем застраховать себя от каких-то скачкообразных ситуаций в тех или иных регионах", - уточнил кремлевский спикер.

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