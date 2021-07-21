Собянин пообщался с новоселами первого дома программы реновации в Солнцеве

24-этажное здание возвели по индивидуальному проекту

В московском районе Солнцево построили первый жилой дом по программе реновации. 24-этажное здание возвели по индивидуальному проекту. Помимо квартир, в нём есть помещения под офисы и подземный паркинг. Создана безбарьерная среда. Результат проделанной работы сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Здесь у нас будет спальня: просторная и светлая. Здесь будет, скорее всего, кровать, телевизор, комоды, шкаф", - сказала Ирина Рыжикова.

Пространство для реализации дизайнерских идей. Семья Рыжиковых готовится к новоселью. Первым делом обустроят детскую.

"Два вот эти окна, это что-то с чем-то, по сравнению с тем, что у нее было", - говорит Рыжикова.

Раздельный санузел, лоджия, просторная кухня - этого не хватало в старой квартире.

"Квартира на втором этаже в пятиэтажке, старая, ветхая, трубы уже отремонтировать невозможно", - рассказал Максим Рыжиков.

Дом, построенный по программе реновации, куда переезжают Рыжиковы, оснащен "умными" приборами учета водоснабжения и электричества, которые будут сами предавать данные в городские службы и позволят снизить коммунальные платежи. Рядом есть школы и детские сады.

"Здесь у нас детская площадка под окном, ребенок будет постарше, я отпущу туда и буду за ней наблюдать", - говорит Рыжикова.

24-этажное здание построено по индивидуальному проекту. В нём - 258 квартир. Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с семьями, которые приехали получать ключи.

"Пришла реновация в Солнцево, первый дом по реновации. Я надеюсь, что большинство домов очень быстро переселятся, потому что здесь много стартовых площадок. Ну, и на месте ваших домов тоже будут строиться. Поздравляю с новосельем. Вам еще ключи не выдали? А можно тогда я это сделаю?" - сказал Собянин.

Соседи знакомятся, обмениваются телефонами. В рамках программы реновации новым жильцам помогут перевести вещи. "Грузовой транспорт дается, грузчики даются, помогут", - сказала Ирина Елманова.

Первый этаж дома предусмотрен под технические помещения и офисы. Есть отдельное место для детских колясок. Безбарьерная среда, три лифта и подземный паркинг, который избавил двор от машин.

"Технология зеленых крыш, мы сейчас стоим на крыше паркинга. Обычно это асфальтированная площадка, где стоят машины, но тут место для отдыха, для детей", - рассказал гендиректор компании-застройщика Алексей Добашин.

В Солнцеве в программу реновации включены 43 дома, переезда ждут почти семь с половиной тысяч жителей района. Который, к слову, стремительно преображается. В июне заработал ледовый дворец. В спорткомплексе две арены для занятия хоккеем и фигурным катанием, зал хореографии и гимнастики. Здесь будут проходить тренировки и соревнования. А это отремонтированное здание районной поликлиники. Комплексная реконструкция началась ровно год назад. Теперь тут готовы новый фасад и коммуникации, а также улучшенная планировка.

- Когда планируете уже врачей сюда рассадить, чтобы жители смогли вернуться в свою любимую поликлинику? - Надеемся, что к сентябрю. Уже рентген завезен, аппарат ультразвука, мебель уже вся завезена. - Такую программу реконструкции мы создали, и она действительно дает результаты, получаются такие неплохие поликлиники, не то что неплохие, а высокого качества.

В поликлинике появится современное отделение медицинской реабилитации. На прилегающей территории высадят деревья.

Виктор Прокушев, Александр Ивановкий, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram